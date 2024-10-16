Макрон предупредил о «трудных временах» для европейского автопрома из-за Китая

Президент Франции: автопром ЕС переживает трудное время из-за конкуренции с КНР.

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Европейский автопром переживает «трудные времена» из-за высокой конкуренции со стороны китайских автомобильных компаний и в целом «сокращения европейского рынка», заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе посещения Парижского автосалона.

Французский лидер прибавил, что сейчас ЕС «необходимо защитить себя, чтобы создать равные условия». При этом он напомнил о том, что Еврокомиссия может ввести пошлины в размере до 35% на китайские электрокары в конце октября. На мероприятии Макрон посетил в том числе стенд местной компании Renault, сел за руль нового электрокара R5, похвалив автомобиль.