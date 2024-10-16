Макрон заявил о «трудных временах» в автомобильном секторе из-за Китая

Европейский автомобильный сектор переживает «трудные времена» из-за высокой конкуренции со стороны китайских производителей и сокращения рынка ЕС. Об этом во время посещения Парижского автосалона заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает BFMTV.

Он указал, что в такие моменты «необходимо защитить себя, чтобы создать равные условия», напомнив о планах Еврокомиссии ввести пошлины в размере до 35% на китайские электромобили в конце октября.

Также Макрон назвал «хорошей идеей» предложение снизить налоги на транспортные средства и высоко оценил работу автопроизводителей, которые уменьшают свои затраты, чтобы снизить цены на машины.