Автомобили Aito добрались из КНР на Парижский автосалон своим ходом

Китайские автомобили бренда Aito добрались до Парижского автосалона своим ходом. Об этом сообщает Autonews.

Отмечается, что свой путь модели Aito 9, 7 и 5 начали 2 сентября с завода Super Factory в Чунцине. Затем они проехали через Сиань, Хоргос, Алма-Ата, Ташкент, Стамбул, Будапешт и Мюнхен. В Париж они прибыли 9 октября, преодолев 15 тысяч километров. Таким образом путешествие заняло 38 дней, за которые они проехали через 12 стран.

Напомним, что в РФ китайский бренд известен как Seres Aito. Он официально представлен на отечественном рынке, в том числе модели, принимавшие участие в автопробеге до Парижа. При этом в РФ они называются M5, M7 и M9.