Названы семь фактов про обновленные кроссоверы Jetta VS5 и VS7

Обновленые Jetta VS5 и VS7 получили ряд доработок. Эксперты испытали автомобили и рассказали, понравятся ли они россиянам.

© Jetta

Автомобили марки Jetta начали поступать на российский рынок в 2022 году по параллельным схемам. С лета текущего года у производителя появилось официальное представительство в стране. Сейчас автомобили бренда позиционируются в качестве наследников Volkswagen и Skoda.

В модельной линейке есть уже 3 представителя - седан VA3 и кроссоверы VS5 и VS7. Первый является перелицованной копией Volkswagen Jetta VI с модернизированной платформой PQ2. VS5 и VS7 - это последователи Skoda Karoq и Seat Ateca.

Недавно кроссоверы в линейке получили обновления и теперь предлагаются с дополнительными опциями. Оба паркетника получили измененную решетку радиатора, передний бампер и обновленный дизайн логотипа в формате 2D. Для VS5 и VS7 теперь используются пороги в цвет кузова и молдинги в двух оттенках. На крышке багажника появилась надпись Jetta. Еще одно обновление затронуло палитру оттенков для кузова. Новые дизайнерские решения позволили внести отличия, чтобы модели VS5 и VS7 воспринимались по-разному. Младшая модель с 5-местной компоновкой выглядит более молодежно, а старший VS7 - сдержанно.

В качестве силового агрегата для обоих паркетников используется мотор 1.4 TSI на 150 л.с. серии EA211. В паре с ним работает АКПП AQ250. Эксперты обращают внимание на надежность силовых агрегатов, что особенно ценно для российских покупателей. У производителя все еще открыт вопрос полноценной адаптации кроссоверов в России. Чтобы закрыть его, потребуется сразу несколько условий - запросы от потребителей, желание самого производителя и разрешение от концерна Volkswagen. Модель VS5 можно приобрести в России за 3 000 000 рублей, а VS7 - за 3 367 000 рублей в базовых комплектациях.