На выставке в Париже состоялся дебют Skoda Enyaq Coupe RS

На Парижском автосалоне 2024 года состоялся дебют Skoda Enyaq Coupe RS, который сразу же привлек внимание своим выразительным стилем и отличной динамикой. Этот мощный электрический кроссовер с полным приводом предлагает впечатляющую мощность в 220 кВт (300 л.с.) и обеспечивает автономность до 549 км по стандарту WLTP.

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Модель RS сочетает в себе спортивные характеристики и изысканность купе, предлагая множество премиальных опций, включая спортивные сиденья с подогревом, хрустальную переднюю решетку с LED-подсветкой и 20-дюймовые легкосплавные диски. Улучшенная аэродинамика кузова придает автомобилю стильный вид.

Интерьер Skoda Enyaq Coupe RS оформлен в стиле RS Lounge, где используются только высококачественные материалы, создавая атмосферу как спортивности, так и роскоши, отметили журналисты SPEEDME.RU.

Цена на Skoda Enyaq Coupe RS начинается от 63 300 евро, что делает его одним из наиболее доступных вариантов в сегменте премиальных электрических кроссоверов.