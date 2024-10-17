Stellantis перезапускает электрический кроссовер Leapmotor C10

Stellantis открывает новый этап своего развития, представляя электрический кроссовер Leapmotor C10 в Малайзии. Это событие знаменует начало сотрудничества с китайским производителем Leapmotor и его выход на рынок Юго-Восточной Азии. С 51% долей в совместном предприятии Stellantis получает эксклюзивные права на производство, экспорт и продажу продукции Leapmotor вне Китая.

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На презентации нового SUV министр торговли Малайзии Тенгу Зафрул Азиз сообщил, что эта модель станет доступна на местном рынке, что поддержит амбициозные планы страны стать центром производства и поставок электромобилей в регионе. Малайзия ставит цель, чтобы к 2030 году электромобили и гибридные модели составили 20% всех новых продаж автомобилей.

По данным SPEEDME.RU, в первой половине 2024 года продажи электромобилей в Малайзии увеличились на 112%, что свидетельствует о растущем интересе к экологически чистым технологиям. Stellantis и Leapmotor планируют воспользоваться этой тенденцией и продвигать свои электромобили на новых рынках, включая Европу и Азию. Вывод Leapmotor C10 на малазийский рынок — это значимый шаг на пути к достижению этих амбициозных целей.