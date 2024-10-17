Stellantis перезапускает электрический кроссовер Leapmotor C10

Stellantis запускает электрический кроссовер Leapmotor C10
Stellantis открывает новый этап своего развития, представляя электрический кроссовер Leapmotor C10 в Малайзии. Это событие знаменует начало сотрудничества с китайским производителем Leapmotor и его выход на рынок Юго-Восточной Азии. С 51% долей в совместном предприятии Stellantis получает эксклюзивные права на производство, экспорт и продажу продукции Leapmotor вне Китая.
На презентации нового SUV министр торговли Малайзии Тенгу Зафрул Азиз сообщил, что эта модель станет доступна на местном рынке, что поддержит амбициозные планы страны стать центром производства и поставок электромобилей в регионе. Малайзия ставит цель, чтобы к 2030 году электромобили и гибридные модели составили 20% всех новых продаж автомобилей.
По данным SPEEDME.RU, в первой половине 2024 года продажи электромобилей в Малайзии увеличились на 112%, что свидетельствует о растущем интересе к экологически чистым технологиям. Stellantis и Leapmotor планируют воспользоваться этой тенденцией и продвигать свои электромобили на новых рынках, включая Европу и Азию. Вывод Leapmotor C10 на малазийский рынок — это значимый шаг на пути к достижению этих амбициозных целей.