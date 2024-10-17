ZF запустила новую лабораторию для тестирования систем электромобилей

Компания ZF открыла новую лабораторию для тестирования и валидации 800-вольтовых систем в исследовательском центре, расположенном недалеко от Сольхалла, Великобритания. Это первая подобная лаборатория в стране, созданная с целью ускорения внедрения 800-вольтовой архитектуры в электромобили.

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Лаборатория, финансируемая Центром передовых технологий в области двигателей (APC), представляет собой высокотехнологичное пространство, способное проводить интенсивные испытания с высокими напряжениями, что критически важно для разработки автомобилей нового поколения.

Современные электромобили в основном используют 400-вольтовую архитектуру, при этом зарядка на 200 километров занимает около 20 минут. С переходом на 800-вольтовые системы это время сокращается в два раза. Кроме того, новые системы предлагают повышенную эффективность благодаря использованию более легких проводов, меньшим аккумуляторам и экономии энергии до 10%. Это позволяет увеличить пробег на одном заряде и улучшить общую производительность автомобиля.

Лаборатория ZF также ориентирована на будущие вызовы и может адаптироваться к новым требованиям, связанным с развитием электромобилей. В данный момент здесь работают над проектами для коммерческого транспорта, включая компрессоры для топливных элементов и системы рециркуляции водорода.

Несмотря на свою небольшую площадь в 46 квадратных метров, лаборатория способна тестировать как небольшие компоненты для электромобилей, так и крупные оси для электрических грузовиков, отметили журналисты SPEEDME.RU.