На подходах к Крымскому мосту ликвидировали очереди

Очереди на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани по состоянию на 00:00 мск ликвидированы. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на подходах к мосту.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 18:00 мск четверга более 500 автомобилей находится в очереди на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани. По состоянию на 23:00 мск со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра не было, в очереди со стороны Керчи находилось 127 транспортных средств.