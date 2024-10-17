Часть брендов Stellantis все-таки под угрозой: их судьбу решат через 2-3 года

У убыточных брендов Stellantis есть 2-3 года, чтобы спасти положение. Такой срок озвучил генеральный директор корпорации Карлос Таварес на автосалоне в Париже, сообщает Automotive News Europe. Он заявил, что новое руководство начнет пересматривать состав Stellantis, и есть вероятность, что не все 14 брендов переживут этот процесс. Пока же они защищены и профинансированы — до 2026 года, добавил Таварес, который в том же году покинет свой пост.

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Такие крупные бренды как Fiat, Opel/Vauxhall, Citroеn и Peugeot оптимизация вряд ли затронет. Линейка Chrysler сейчас состоит только из минивэна Pacifica, однако в следующем году американская марка намерена вернуть Voyager, а в 2026-м выпустить кроссоверы вместе с Dodge.

Ram в последнее время испытывает серьезные проблемы с качеством, которые недавно привели к отзыву почти полутора миллионов машин по всему миру.

Под вопросом может оказаться судьба DS Automobiles, а также Maserati, продажи которой в 2024 году обвалились. При этом последняя готовит целый ряд новинок: электромобиль MC20, новый флагманский кроссовер, а также седан, который заменит Quattroporte.

В 2026-м году у Тавареса истекает контракт, и продлевать его концерн не будет. Сейчас идет поиск преемника на пост генерального директора Stellantis, имя которого должны раскрыть в конце 2025 года.