Глава Toyota предрек масштабные сокращения в индустрии

Глава Toyota Акио Тойода заявил, что, если мировые производители решат выпускать исключительно электромобили, то автомобильный сектор потеряет миллионы рабочих мест. Его слова приводит Auto Mail.

Тойода указал, что в настоящее время в автомобильной промышленности Японии задействовано 5,5 миллиона человек.

«Среди них есть те, кто долгое время занимается именно двигателестроением. Если электромобили просто станут единственным выбором, в том числе и для наших поставщиков, эти люди потеряют работу», — добавил он.

Также глава Toyota раскритиковал стремление политиков к электрификации. Он считает, что при таком сценарии Японии не хватит энергии. По мнению Тойоды, следует придерживаться более сбалансированного подхода к углеродной нейтральности, который включает в себя гибриды и более экологически чистые автомобили с двигателями внутреннего сгорания.