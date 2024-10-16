Глава Toyota предрек масштабные сокращения в индустрии

Глава Toyota заявил, что переход на электромобили уничтожит миллионы рабочих мест
Глава Toyota Акио Тойода заявил, что, если мировые производители решат выпускать исключительно электромобили, то автомобильный сектор потеряет миллионы рабочих мест. Его слова приводит Auto Mail.
Тойода указал, что в настоящее время в автомобильной промышленности Японии задействовано 5,5 миллиона человек.
«Среди них есть те, кто долгое время занимается именно двигателестроением. Если электромобили просто станут единственным выбором, в том числе и для наших поставщиков, эти люди потеряют работу», — добавил он.
Также глава Toyota раскритиковал стремление политиков к электрификации. Он считает, что при таком сценарии Японии не хватит энергии. По мнению Тойоды, следует придерживаться более сбалансированного подхода к углеродной нейтральности, который включает в себя гибриды и более экологически чистые автомобили с двигателями внутреннего сгорания.