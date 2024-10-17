Названа дата выхода рестайлинга УАЗ «Патриот»

УАЗ перенёс премьеру обновлённого «Патриота» на 2025 год. Рестйалинг должен принести рамному внедорожнику светодиодную оптику другого дизайна, а также переоформленный салон, в котором пропишутся иные передняя панель, центральный тоннель и рулевое колесо. Также вполне логичным выглядит появление современной медиасистемы.

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С учётом нынешних реалий ульяновский производитель видит датой премьеры обновлённой машины четвёртый квартала 2025 года, пишет IZ.RU. (Возможно, что местом премьеры станет Московский автомобильный салон RIAS 2024, который проходит во второй половине декабря).

Что касается агрегатной части, то она будет включать двухлитровый 136-сильный турбодизель, выпуск которых недавно освоил бывший моторный завод «Форда». С этим двигателем планируется стыковать 6-ступенчатую механическую коробку передач производства ЗМЗ.

Между тем, УАЗ ранее раскрыл подробности модернизации «Буханки». Как стало известно редакции Quto, Ульяновский автозавод точечным образом улучшает легендарный внедорожник.