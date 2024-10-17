Бывший завод Bridgestone не смогли запустить

Чиновник Васин объяснил, почему не запустили экс-завод Bridgestone. Производственные линии остановились весной 2022 года, а затем ульяновский актив приобрела группа S8 Capital Армена Саркисяна. Совсем недавно компания «Севергрупп», объединяющая активы бизнесмена Алексея Мордашова, приобрела компанию «Кордиант», принадлежащую S8 Capital. После чего производство, где прежде выпускали шины Bridgestone, перешло новому собственнику.

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Как уточнил заместитель председателя правительства Ульяновской области Сергей Васин, причина того, что предприятие продолжает простаивать, — это отсутствие необходимой оснастки. Новые приспособления сейчас изготавливаются.

Важно уточнить, что новые пресс-формы потребовались, поскольку прежние рисунки протектора остались собственностью компании Bridgestone. И теперь, чтобы возобновить выпуск шин, нужно разработать совершенно другой дизайн.

Кстати, как отмечает издание «Улпресса», решением суда пресс-формы Bridgestone сейчас арестованы. Зампрокурора Ульяновской области просит сохранить и возвратить оснастку ООО «Кордиант Ульяновск».

Между тем, стало известно, как россияне выбирают зимние шины: чаще всего автомобилисты опираются на отзывы знакомых.