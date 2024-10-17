АвтоВАЗ готов подарить 2 литра моторного масла владельцам Lada

АвтоВАЗ запустил специальные сервисные предложения. В частности, акция, которую вазовские маркетологи назвали «Текущая выгода», предполагает, что при прохождении любого регламентного ТО для семейства Lada Granta и внедорожников Lada Niva владелец машины получит бесплатно 2 литра моторного масла.

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Предложение «Мелочей не бывает», что диагностика машины по 30 пунктам стоит всего 599 рублей. А если хозяин «Лады» согласится провести замену вышедших из строя деталей, то проверка вообще будет бесплатной.

На кузовные элементы — капоты, бамперы, крылья, двери, крышки багажника — действует 20-процентная скидка, а на кузовные работы, выполненные силами официального дилера, — пятипроцентная.

Наконе, при покупке аксессуары, а также аккумуляторных батарей сейчас можно сэкономить 20%. А при покупке комплекта из четырёх колёс не придётся платить ни за шиномонтаж, ни за балансировку.

Кстати, АвтоВАЗ начал ставить вариатор на младшие версии Lada Vesta: как стало известно редакции Quto, бесступенчатую трансмиссию сдружили со 106-сильным 1,6-литровым «шестнадцатиклапанником».