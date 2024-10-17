За неделю Honda назначила две отзывные кампании на 2,5 миллиона машин

Honda заявила об очередной отзывной кампании. На прошлой неделе Honda отозвала 1,7 миллиона автомобилей из-за неправильно изготовленных рулевых реек. Кампания коснулась нескольких моделей — Civic, CR-V и Acura Integra. И вот опять. Японский производитель отзывает еще 720 тысяч автомобилей. В этот раз проблема в неисправных топливных насосах высокого давления. Это может привести к растрескиванию изнутри, а утечка способна спровоцировать возгорание.

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В этот раз отзывная кампания касается Honda Accords и Accord Hybrids 2023–2024 годов, Honda Civic Sedans и Civic Sedan Hybrids 2025 года, а также Honda CR-V Hybrids 2023–2025 годов. Компания обязуется бесплатно заменить неисправный топливный насос.

Клиенты, кого затрагивает проблема, должны отвезти свои автомобили в дилерский центр для обязательной проверки и ремонта, при необходимости.

В апреле более 3 миллионов моделей Honda Accord и CR-V подверглись диагностике на предмет потенциальных проблем с автоматическим экстренным торможением, которые сопровождались сообщениями о 31 аварии и 58 травмах. Расследование по этой ситуации ещё продолжается.

Ранее стало известно, что Stellantis отзывает почти 21 тысячу гибридных внедорожников. Автопроизводитель заявил, что некоторые машины могли быть оснащены педалью тормоза, которая непреднамеренно отсоединяется при нажатии. Под отзыв попадают 20 755 гибридных машин, среди которых подключаемые гибридные внедорожники Alfa Romeo Tonale 2024–2025 модельного года и внедорожники (PHEV) Dodge Hornet 2024 модельного года.