Названы три провальных автомобильных сегмента в России

Причины, по которым в России не хватает некоторых автомобильных сегментов. У нас дорогами правят большие машины. Длинные седаны длиной не менее 4 метров, большие кроссоверы и огромные внедорожники. Зато на дорогах почти нет хэтчбэков и микромобилей. Дело не только в моде, менталитете и ширине улиц. Автомобильные сегменты формируются в том числе под влиянием требований к автомобилю, норм выбросов и безопасности, экономических реалий и даже местного климата. Есть целые сегменты, которые существуют только благодаря налоговому законодательству и ограничений на импорт.

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Шутинг-брейк

Многие читатели впервые видят этот термин. Это уже многое объясняет, почему такой тип кузова не прижился в нашей стране. Shooting brake — нишевой сегмент даже в Великобритании, в стране происхождения таких автомобилей. Это смесь кузовов универсал и купе. Самое подходящее описание — двухдверный универсал.

Такие машины появились на заре автомобилестроения, в начале 1900-х гг. Тогда ещё это были повозки, запряжённые лошадьми, которые использовались для перевозки охотничьих команд или спортивных стрелков.

Но, по сути, шутинг-брейк впитал в себя всё худшее из двух миров: тесноту двухдверного купе и громоздкие размеры универсала. Но люди, которым нужно больше места в багажнике, покупают внедорожник. А те, кто хочет купе, покупают именно купе. И делают это ради стиля, поэтому купе в кузове универсал не вписывается в представление большинства автомобилистов.

Когда-то минивэны почти вытеснили с рынка универсалы. Затем и минивэны стали уходить в прошлое, когда появились кроссоверы. К тому же в России топливо дешевле, чем в Европе, где шутинг-брейки ещё существуют. Поэтому, если нам нужна большая машина, мы покупаем большую и прожорливую машину.

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Внедорожные купе — CUV

Термин «утилитарный автомобиль» даже не во всех странах означает одно и то же. В Австралии, например, почти всё, что способно передвигаться по бездорожью, называют утилитарным. CUV называют купе с приподнятым кузовом, который якобы может ездить по плохим дорогам. Кажется, в России такие машины вообще никогда не поставлялись. Речь идёт о Chevrolet El Camino, Subaru Brat и Ford Ranchero.

То есть это что-то среднее между стильным двухдверным купе и компактным пикапом. Но суть в том, что обычные пикапы намного экономичнее и универсальнее. Чаще всего пикапы покупают люди, которым есть что возить в кузове: оборудование, стройматериалы, сельхозпродукцию, животных, да хотя бы удочки для рыбалки и ружья для охоты. В кузов CUV почти ничего не поместится, кроме пары корзин для пикника. А для таких случаев уже существуют кроссоверы: можно подобрать стильный кросс-купе с покатой крышей, и в него помещается больше людей и вещей, чем в любой CUV. Да и на грунтовых дорогах кроссоверы чувствуют себя спокойнее.

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Крошечные автомобили

По российским дорогам ездят Fiat 500, Smart и японские кейкары. Но не в таком количестве, чтобы этот сегмент можно было назвать популярным.

В некоторых городах Европы, особенно в старинных, только на таких «крошках» можно проехать по улицам. Представьте, как себя бы чувствовал пятиметровый внедорожник на узких улицах Рима. В Японии кейкары объясняются экономической выгодой — там налоги зависят от размера машины. А в нашей стране нет никаких бонусов от владения суперкомпактными автомобилями. А зимой на них просто невозможно выехать из двора, потому что неубранная колея в два раза выше дорожного просвета самой машины. Потому и в продаже их нет.