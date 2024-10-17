Эксперт объяснил, когда нужно избавляться от автомобиля

Если владелец автомобиля постоянно сталкивается с техническими неполадками и становится "завсегдатаем" сервисов, возможно, пришло время кардинальных перемен. Как рассказал "Газете.Ru" директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий, после 10 лет эксплуатации машина требует тщательного внимания. На кузове может появиться ржавчина. Если коррозия не останавливается после обработки, авто лучше продать.

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Также о том, чтобы избавиться от машины, стоит задуматься, если она получила серьезные повреждения во время аварии. Восстановление может вылиться в серьезную сумму.

Также тревожные признаки - заметные проблемы с двигателем. Например, если автовладельцу постоянно приходится доливать масло, а из выхлопной трубы идет дым. Должны насторожить и неполадки трансмиссии - щелчки, запоздалое переключение передач. Кроме этого, если в машине увеличился расход топлива, стоит задуматься о ее продаже.

Наконец, если в автомобиле начинаются проблемы с электроникой, это может привести к дорогостоящему ремонту. И это повод для того, чтобы избавиться от машины.