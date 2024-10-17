Дилеры привезли новые внедорожники Suzuki Jimny

До 2022 года в России официально был представлен в продаже Suzuki Jimny. Теперь эти автомобили поставляются в нашу страну дилерами и частными продавцами по схеме параллельного импорта. Цены на внедорожники в России стартуют от 2,1 млн рублей.

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Например, в Красноярске местная компания готова под заказ привезти для вас внедорожник Suzuki Jimny. Компания берет на себя расходы по доставке машины, а также оформит все необходимые документы для постановки машины на учет в ГИБДД, включая электронный ПТС. Стоит машина 2 110 000 рублей, но речь идет о версии с правым рулем. В оснащение входят тканевый салон, кожаный мультируль, мультимедийная система и электрические стеклоподъемники.

Также праворульные Suzuki Jimny с трехдверным кузовом можно купить во Владивостоке за 2 240 000 рублей, в Краснодаре за 2 320 000 рублей, в Иркутске за 2 600 000 рублей. При этом в продаже есть и привычные версии Suzuki Jimny с левосторонним расположением руля, на такие машины стоят уже от 3 749 000 рублей.