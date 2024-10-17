Япония более чем в два раза увеличила экспорт авто в Россию

В сентябре 2024 года Япония нарастила экспорт легковых автомобилей в Россию более чем в два раза — на 132,2 процента — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из опубликованных Минфином страны данных.

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При этом за первую половину финансового года Токио сократил экспорт легковых авто в РФ на 11,3 процента по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Кроме того, в сентябре этого года Япония нарастила экспорт в Россию запчастей и комплектующих для транспортных средств на 21,3 процента.