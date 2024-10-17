УАЗ рассказал, как улучшает автомобили для СВО

После критики качества автомобилей УАЗ сенатором Дмитрием Рогозиным, в пресс-службе Sollers (владеет Ульяновский автозаводом) «Газете.Ru» сообщили, что ведется непрерывная работа по развитию производственной базы и переходу на более современные, локализованные в России компоненты.

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В компании отметили, что новые партии автомобилей, поставляемые в зону СВО, а также автомобили УАЗ гражданского назначения, усовершенствовали: систему подачи/фильтрации топлива, увеличили мощность, изменив системы выхлопа; патрубки системы охлаждения теперь делают из нового, более прочного материала.

Кроме того модифицировали багажники для крепления защитной сетки от FPV-дронов, жгуты питания для РЭБ, светомаскировку, которая включается нажатием кнопки из кабины, защиту рулевых тяг и картера, демпферы рычагов КПП, поглощающие вибрацию. Генераторы сделали мощнее, усилили карданные валы.

Кроме того, в новых российских регионах УАЗ открыл более 40 сервисных станций, создал склад запчастей.

25 сентября сенатор Дмитрий Рогозин раскритиковал качество автомобилей марки УАЗ, которые поставляются на СВО. Он заявил о бракованных машинах, у которых отваливаются различные детали. Также он предложил директору и технологам завода приехать на СВО и разобраться с причинами брака автомобилей УАЗ.

«Я вроде уже писал об отвратительном качестве поставляемых на фронт автомобилей производства УАЗ. Может, хватит над парнями издеваться? Вы сами не хотите постоять в обнимку с отвалившимся на ходу рулем где-нибудь на обочине между Токмаком и Работино? Война идет, а вы на фронт брак гоните. Стыд и позор! Думаете, война все спишет? Ошибаетесь», — написал Рогозин в своем Telegrm-канале.

Позже, по словам Рогозина, ему позвонили из Минпромторга и заявили, что на УАЗе введут жесткие меры режима приемки автомобилей.

Подробнее о том, как завод УАЗ намерен решать проблему с качеством автомобилей, читайте в материале «Газеты.Ru».