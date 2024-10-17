Дебютировал новый Nissan Murano

Компании Nissan потребовалось девять лет, чтобы создать новый Murano, который дебютировал в четвёртом поколении. Рассказываем о ключевых аспектах новинки.

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Дизайн внешности и салон были рассекречены за несколько дней до премьеры: внимательный клиент дилерского центра, листавший брошюру, увидел новый "Мурано" на её страницах, любезно сфотографировал и выложил в общий доступ. Главное: кроссовер позаимствовал решения, реализованные на новом Kicks и электрической Ariya.

Габариты практически не изменились, колёсная база и вовсе осталась такой же - 2825 мм. Зато есть прибавка к клиренсу, который теперь равен 211 мм.

© Российская Газета

В салоне также заметно влияние Nissan Ariya, но индивидуальность всё же присутствует. Было решено перейти преимущественно на сенсорные панели управления, исключение составляет кнопочный селектор выбора режима трансмиссии, вращающаяся кнопка мультимедиа с кнопкой включения по центру, кнопки сброса круиз-контроля слева и джойстик справа на рулевом колесе.

Как и предполагалось, с V6 3.5 литра Nissan Murano распрощался. Теперь главным стала турбочетвёрка объёмом 2.0 литра мощностью 244 л.с. и крутящим моментом 353 Нм. Это на 19 сил меньше, чем у "шестёрки", но по моменту - плюс 27 Нм.

Хорошая новость: новый Murano распрощался с вариатором, на смену которому во всех версиях - передне- и полноприводных - пришёл классический 9-диапазонный гидроавтомат.

В продажу новый Nissan Murano поступит в начале 2025 года, тогда же будут оглашены и цены. Предполагаемый прайс - от 40 тысяч долларов.