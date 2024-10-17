Автоэксперт перечислил машины, у которых чаще всего рвется ремень ГРМ

Еще совсем недавно цепной привод ГРМ использовался лишь на некоторых двигателях. Он был шумноват, но служил на протяжении 300 тысяч и более километров. За это его и ценили. Большинство автомобилей имели ременной привод ГРМ, который выхаживал у разных производителей 40-90 тысяч километров. Ремень привода мог вдруг оборваться, что ломало поршневую. Цепь же лишь растягивалась со временем, о чем говорила нестабильная работа мотора, и тогда ее меняли. Руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев рассказал "Российской газете", у каких машин чаще всего рвется ремень ГРМ.

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"Подавляющее большинство современных двигателей оснащены цепным приводом ГРМ. Но ресурс его несравним с прежним. У европейских автомобилей, например, он составляет в среднем 150 тысяч километров, а у активно захватывающих наш рынок китайских машин - 100 тысяч километров. И стоимость замены цепи гораздо дороже, чем ремня. Логика проста: нужен ли долговечный привод ГРМ автомобилю, ресурс которого в целом составляет менее 250 тысяч километров (для кроссовера Hyundai Creta, например, производитель указывал ресурс в 180 тысяч километров).

Судить о том, хорош ли цепной привод ГРМ у того или иного мотора можно по его ресурсу. Китайские 100 тысяч километров, конечно, не впечатляют, но возьмем их за минимум. Например, цепь двигателя 1.4 TSI Volkswagen хоть и была рассчитана на 100 тысяч километров пробега, но уже к 60 тысячам растягивалась настолько, что перескакивала, а несогласованность ГРМ могла привести к серьезным поломкам. На поздних вариантах двигателя проблему устранили, увеличив ресурс цепи ГРМ до 120 тысяч километров. Этот мотор устанавливался, в частности, на кроссоверы Tiguan и на Skoda Octavia.

Среди аутсайдеров есть еже один двигатель VAG - 1.2 TFSI, цепь ГРМ на котором исправно служит не более 50 тысяч километров. Этот форсированный до 110 л.с. мотор устанавливали, например, на Audi A3.

Подпортил себе репутацию и уже обанкротившийся впоследствии SsangYong. После рестайлинга кроссовер Actyon получил 2-литровый двигатель мощностью 149 л.с., что выглядит очень технологично. Но при этом привод ГРМ выдерживал всего 70 тысяч километров.

Среди российских автомобилей можно отметить двигатель ЗМЗ-409 (2,7 литра, 117-144 л.с.) с однорядной пластинчатой цепью ГРМ, которым оснащались все внедорожники УАЗа. Рассчитанный на 80 тысяч километров пробега, цепной привод ГРМ порой обрывался до срока замены. Поэтому менять его старались на 30-40 тысячах км. С 2018 года пластинчатую цепь заменили на втулочно-роликовую, поэтому проблема ушла.

Возможно, проблемы цепных приводов ГРМ появятся и среди китайских автомобилей, у которых ресурс составляет всего 100 тысяч километров, но статистику пока собрать нельзя - пробеги этих машин невелики", - отметил специалист.

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