Китайские автомобили в силу отсутствия альтернатив захватывают российский рынок, однако у некоторых моделей есть неочевидные проблемы, которые станут для владельца неприятным сюрпризом. Как распознать авто несоответствующего качества, рассказал в беседе с "Известиями" руководитель маркетплейса "ПЭК: MALL" Сергей Буров.

Одна из проблем - плохая настройка двигателя и коробки, в результате чего наблюдаются затяжные переключения, которые могут быть особенно опасны при обгонах. Как правило, такое поведение характерно для роботизированных трансмиссий.

Также, говорит эксперт, одна из скрытых угроз - коррозия, которая возникает у некоторых моделей из-за нарушений технологического процесса подготовки кузова к окраске и непосредственно при самом окрашивании. Сроки проявления проблем с ЛКП - от года до полутора лет, считает Буров.

Кроме того, собеседник отметил, что чаще всего возникают проблемы с качеством элементов подвески: амортизаторов, сайлентблоков, предназначенных для крепления подвижных деталей к кузову, и подшипниковых узлов.

По словам Бурова, на китайских авто может выйти из строя двигатель - агрегаты в большинстве случаев турбированные. Однако не всегда имеет место быть производственный брак: ранее "РГ" рассказывала, как водитель может непреднамеренно вывести из строя турбину.