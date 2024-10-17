Стало известно, сколько стоит содержание УАЗ «Пикап»

За пять лет владельцы кроссовера УАЗ «Пикап» потратят на его обслуживание более 1 млн рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Так, каждый километр на УАЗ «Пикап» обойдется в 11,5 рублей. За месяц получается сумма 19,2 тыс. рублей, за пять лет — 1,1 млн рублей. Цена машины составляет 1,7 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве и Подмосковье при среднем пробеге в 20 тыс. км в год.

До этого Ульяновский автомобильный завод начал оснащать автомобили семейства СГР двигателями с увеличенным показателем крутящего момента. Одну из устаревших моделей СГР называют «буханкой» за характерный внешний вид.

Мощность двигателя осталась прежней (112,2 л.с.), при этом величину крутящего момента удалось увеличить со 198 до 213 Нм при 2700 оборотов в минуту. Новый двигатель соответствует экологическому классу «Евро-5» и имеет индекс ЗМЗ-409-055.

Повышение крутящего момента должно сделать эксплуатацию внедорожника удобнее, поскольку водитель сможет реже переключать передачи, особенно на груженом автомобиле.