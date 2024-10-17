Эксперты рассказали, когда в РФ появится свой надежный мотор для легковых авто

Ждать ли появления у отечественных производителей качественного и надежного мотора для легковых автомобилей? Эксперты, опрошенные порталом "АвтоВзгляд", разошлись во взглядах на этот вопрос.

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По мнению главы "Союза автомобильных дилеров России" Вячеслава Жигалова, сейчас импортозамещение идет, невзирая на цену, а порой и на качество. Зачастую бывает так, что в изделии меняется только шильдик. Но нужно вести работу для развития своей автокомпонентной индустрии.

Можно создать хороший промышленный образец, но запустить его масштабное производство не получается.

Вице-президент "Национального автомобильного союза (НАС)" Ян Хайцеэр говорит, что отечественный автопром производил неплохие моторы, но к ним были иные требования, чем сегодня. Например, ресурс двигателя ЗМЗ доходил до пятисот тысяч километров, была удачная модель для ВАЗ-2108 - совместная разработка с Porsche.

Эксперт полагает, что российские производители двигаются к цели, причем не только крупные, но и малые компании. Например, небольшая инжиниринговая фирма из Татарстана вложилась в проект по производству мощного мотора. Изначально его разрабатывали для снегоходов и квадроциклов, но его можно устанавливать и на малолитражные автомобили.