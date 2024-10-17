Stellantis отзывает почти 21 тысячу гибридных внедорожников

В Stellantis выявили смертельно опасный дефект в двух моделях гибридов. Stellantis объявила отзывную в США кампанию из-за проблем с педалью тормоза. Под неё попадают 20 755 гибридных машин, среди которых подключаемые гибридные внедорожники Alfa Romeo Tonale 2024–2025 модельного года и внедорожники (PHEV) Dodge Hornet 2024 модельного года.

Компания выявила дефект на автомобилях не только в США, но и в Канаде (2 280 случаев), Мексике (134), а также в ряде стран за пределами Северной Америки (около 30 517).

Автоконцерн заявляет, что усиление педали тормоза будет предоставлено всем владельцам этих моделей бесплатно. Для контролируемого замедления автомобиля в случае потери тормозной мощности владельцам перечисленных машин предлагается использовать электронный стояночный тормоз.

Ранее стало известно, что третий месяц подряд в России растут продажи новых автомобилей люкс-класса. В сентябре текущего года в России было продано 42 новых машины сегмента Luxury, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было реализовано 36 единиц. Таким образом, за девять месяцев текущего года в России было продано 407 новых автомобилей люкс-класса, что на 19% больше, чем за тот же период прошлого года.

По результатам сентябрьских продаж, в рейтинге брендов лидирует Bentley с показателем 16 проданных единиц. На втором месте — Rolls-Royce с десятью реализованными машинами. Далее идут Lamborghini (9), Ferrari (6) и Maserati (1).