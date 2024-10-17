«Росатом» построит два аккумуляторных завода

«Росатом» построит две гигафабрики по производству батарей для электромобилей. Первая из них начнет работу в 2025 году в Калининградской области, а вторая — в 2026 году в Новой Москве. Оперировать заводами будет компания «Рэнера», входящая в состав концерна ТВЭЛ, который входит в состав «Росатома». Эти предприятия станут ключевыми для развития отечественного электротранспорта.

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Госкорпорация «Росатом» планирует в течение ближайших двух лет ввести в строй две гигафабрики для производства аккумуляторных ячеек и батарей для электромобилей. Операционные функции на этих предприятиях возьмет на себя компания «Рэнера», которая является дочерней структурой концерна ТВЭЛ, входящего в состав «Росатома». Об этом сообщил на Международном автомобильном научном форуме (МАНФ-2024) Александр Камашев, заместитель гендиректора «Рэнеры».

Основной продукцией заводов станут литий-ионные аккумуляторные ячейки, которые будут производиться с высокой скоростью — одна штука в секунду. Эти ячейки будут собираться в модули и батареи для различных типов техники, от небольших городских электромобилей до крупногабаритных электробусов и карьерных самосвалов. В общей сложности суммарная мощность двух фабрик составит 36 миллионов ячеек в год. По мнению представителей «Росатома», стандартизированные батареи для российского электротранспорта позволят снизить затраты и увеличить объемы производства.

Ранее стало известно, что для российского электромобиля Atom разработают собственные зарядные станции. АО «Кама», отвечающее за создание этого автомобиля, подписало соглашение с компанией ППМТС «Пермснабсбыт». Пермская компания будет заниматься тестированием и проверкой совместимости зарядных станций с системами электромобилей Atom, чтобы обеспечить надежную и эффективную инфраструктуру для зарядки отечественного электротранспорта.