Sollers TR будут производить на бывшей площадке Isuzu в Ульяновске

"Соллерс" будет производить новое семейство среднетоннажных грузовых автомобилей Sollers TR на площадке "Соллерс комтранс" (бывшее АО "Исузу рус") в Ульяновске. Это следует из сообщения, в котором компания объявила о начале предзаказов на новые грузовики.

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"К заказу в официальных дилерских центрах бренда доступны автомобили полной массой от 3,5 до 18 тонн с широким спектром конфигураций по длине шасси и типам надстроек", - говорится в сообщении.

Модельный ряд грузовой техники Sollers включает пять моделей: TR35 полной массой 3,5 тонн, TR50 полной массой 5 тонн, TR80 полной массой 8 тонн, TR120 полной массой 12 тонн и TR180 полной массой 18 тонн.

"Цены на автомобили Sollers TR35/TR50 и TR80 стартуют от 4 млн 400 тыс. рублей и 5 млн 150 тыс. рублей соответственно. Стоимость Sollers TR120 начинается с отметки 6 млн рублей, Sollers TR180 - от 9 млн рублей", - уточнила компания.

"Над проектом среднетоннажных грузовиков Sollers наша команда работает уже более полутора лет. Мы провели полный цикл ресурсных испытаний наших новых автомобилей, результаты которых подтвердили готовность грузовиков к эксплуатации в тяжелых условиях и их высокую надежность", - приводятся в сообщении слова директора по продажам и маркетингу компании Марата Шарапова.

В июле 2024 года заместитель генерального директора "Соллерс" Зоя Каика сообщала ТАСС, что в IV квартале компания перезапустит производство на бывшем заводе Isuzu, где будут выпускаться грузовые автомобили.

Комплектация автомобилей

В базовую комплектацию кабины входят кресло водителя с электроподогревом и пневмоподвеской, регулировка рулевого колеса в двух направлениях, кондиционер, подогрев боковых зеркал, предпусковой подогреватель, круиз-контроль и другие опции. Безопасность движения обеспечивают АБС и система стабилизации.

Для автомобилей Sollers TR предложено несколько стандартных кузовов - бортовой с тентом и без, промтоварный, изотермический с возможностью установки холодильного оборудования. Также возможна установка и специальных надстроек - кран-манипулятор, автогидроподъемник, эвакуатор и другое.