В ГИБДД признали грязь и снег сокрытием номеров

ГИБДД признало, что снег и грязь на номерах будет считаться устройством для скрытия. На соответствующий пост в официальном Telegram-канале обратил внимание инсайдерский канал No Limits.

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«За езду без номеров или сокрытие их различными материалами. Штраф до 5 000 ₽. За повторное нарушение — лишение прав на срок до 1,5 лет. Материалы для сокрытия номеров — это, например, бумага, ткань, грязь или снег. Для лишения прав при повторном нарушении должно быть очевидно, что это сделано нарочно, а не связано с погодными условиями или обусловлено процессом движения», — говорится в сообщении Госавтоинспекции России.

По данным No Limits, официально новая норма должна была быть направлена именно на специальные устройства — типа рамок-перевёртышей, которые могут использовать преступники. А тут речь идёт о грязи и снеге. Для них как была, так и осталась норма КоАП — штраф и лишение на три месяца — максимум.

«Получается, ГИБДД, публикуя у себя официально такую трактовку нормы, даёт своим сотрудникам карт-бланш на соответствующие действия», — отметили в No Limits.

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении административного наказания за сокрытие или видоизменение номеров автомобиля при помощи спецустройств. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Теперь за сокрытие или видоизменение номеров водителя будут лишать прав на срок от года до полутора лет. Кроме того, у него конфискуют устройства, с помощью которых он совершил это правонарушение.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. До его подписания Путиным за сокрытие номеров водителей штрафовали на 5 тысяч рублей или лишали прав на срок до трех месяцев.