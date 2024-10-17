Эксперты посоветовали россиянам не откладывать покупку автомобиля

Эксперты рассказали, что будет с ценами и наличием автомобилей к концу года. После введения новых ставок утильсбора цены на новые автомобили ещё пока сдерживаются благодаря тому, что на складах ещё есть запас машин, которые были ввезены до 1 октября. Но к концу года склады опустеют. Об этом рассказали изданию RG.ru эксперты «Газпромбанк Автолизинг». Спрос к концу года снизится на фоне растущей ключевой ставки. А из-за последующего роста ставок утильсбора новые автобренды могут вообще уйти из России.

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С 1 октября ставка утильсбора выросла, а ЦБ поднял размер ключевой ставки. В итоге спрос на новые автомобили снизится, поскольку транспорт станет менее доступным для россиян. По мнению экспертов, это приведёт к тому, что некоторые новые автомобильные бренды могут свернуть свою деятельность в России. Это отнесётся к тем маркам, которые не входят в топ-10 по количеству продаж.

Расходы на логистику могут составлять до половины конечной цены на автомобиль, особенно в сегменте до 3 млн рублей. Кроме того, необходимо потратить деньги на сертификацию, адаптацию под наш климат и много других затрат, которые дают порой кратное повышение конечной стоимости. На этом фоне повышение ставок утильсбора спровоцировало ещё более серьёзное подорожание всех новых автомобилей.

Пока что глобальный рост цен сдерживается запасами из тех машин, которые были ввезены в последние месяцы. Но к концу года такие машины закончатся.

Затем автомобильный рынок снова оживёт. Пока автомобилисты будут ждать снижения ключевой ставки, накопится отложенный спрос. И как только ЦБ изменит политику, спрос на новые машины резко подскочит. Однако цены ниже не станут. Поэтому аналитики советуют не задерживаться с покупкой автомобиля, если он нужен. Лучше это сделать сейчас, пока цены ещё сдерживаются, а на складах ещё есть выбор.