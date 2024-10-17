Автопилот Tesla сделал выбор между жизнью пешехода и пассажиров

Автопилот автомобиля компании миллиардера Илона Маска Tesla заставили выбирать, кем пожертвовать: сидящим в салоне пассажиром или упавшим на дорогу пешеходом, сообщает РИА Новости. В критической ситуации искусственный интеллект выбрал столкновение с другим автомобилем.

Tesla хочет начать производство такси без водителя-человека. В машине не будет руля и педалей, управлять автомобилем будет ИИ. На его развитие Маск потратил $10 млрд. Умное такси учится избеганию опасных ситуаций и безопасному вождению.

Автоэксперт рассказал о неочевидных проблемах китайских авто

Ранее стало известно, что автомобиль Tesla на автопилоте врезался во встречный автомобиль ради спасения пешехода. Инцидент произошел в Румынии и попал на видео.Турист споткнулся о яму на тротуаре и упал на проезжую часть перед машиной. Двигавшаяся на автопилоте Tesla за доли секунды приняла решение и врезалась в ехавшую навстречу Audi. Никто не пострадал.

До этого издание The Guardian сообщило, что пикап Tesla Cybertruck оказался слишком большим и «агрессивным» для Европы, регистрация машины в регуляторах столкнулась с проблемами. По законам ЕС на транспортных средствах запрещены острые углы, кроме того, на авто нужно устанавливать ограничители скорости.