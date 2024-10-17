«Яндекс» запустил автономные перевозки

Беспилотные грузовики созданы на базе модели китайского Shacman X6000 с интеграцией собственной системы автономного управления, разрабатываемой «Яндексом» с 2017 года. До этого момента компания уже успела протестировать свою технологию в Москве, Иннополисе и Сочи, пишут "Ведомости".

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Первостепенная задача на начальном этапе — сбор данных, необходимых для обучения нейросетей, что в будущем позволит осуществлять полностью автономные перевозки без присутствия водителя-испытателя.

В настоящее время беспилотные машины могут ездить по дорогам общего пользования только в рамках экспериментально-правовых режимов (ЭПР), которые позволяют тестировать подобные технологии на ограниченных участках дорог. В 2022 году власти расширили ЭПР для беспилотных легковых и грузовых автомобилей в 38 регионах.

В сентябре стало известно о запуске беспилотных грузовиков на трассе М-11 «Нева» (Москва – Петербург). К концу этого года парк грузовиков увеличится до 43 машин, в 2025 г. – до 93. Участники эксперимента - «Яндекс», «Камаз», «Старлайн», Sberautotech.

Не только «Яндекс» работает над внедрением беспилотного транспорта: аналогичные проекты реализуются Wildberries (4 грузовика компании передвигаются по М-11) и «Сбер».

В ближайшей перспективе направление беспилотных грузоперевозок «Яндекса» вряд ли будет приносить значительную прибыль, поскольку требуется значительное финансирование на разработку цифровых карт, создание наземной инфраструктуры и усовершенствование самих беспилотных грузовиков и софта для них. Сейчас для «Яндекса» этот проект носит в большей степени имиджевый характер, полагают аналитики.

Несмотря на то, что рынок беспилотных грузоперевозок в России пока только формируется, эксперты прогнозируют его активное развитие в ближайшие годы.

Интерес к беспилотному транспорту высок, он вызван нехваткой кадров, ростом зарплат водителей, возможностью использования такого транспорта в труднодоступных регионах.

Развитие беспилотного транспорта пока сталкивается с рядом вызовов. Помимо технических трудностей, связанных с инфраструктурой и законодательством, остаются вопросы, касающиеся разработки единых стандартов для цифровых карт и систем управления. Эксперты отмечают, что экономическая эффективность этого направления станет очевидной лишь через несколько лет, когда рынок достигнет достаточной зрелости, а технологии будут интегрированы на массовом уровне.