Автономные грузовики без водителя могут заработать в России уже в течение трех лет

Коммерческие грузоперевозки вообще без водителя в салоне в России и в мире начнут активно развиваться до 2030 года, тестирование автономных грузовиков без водителя возможно уже в течение двух-трёх лет, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

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Эксперт считает, что развитию этого направления будет способствовать острая нехватка водителей-дальнобойщиков.

Ранее Институт социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН (ИСПИ ФНИСЦ РАН) изучил рынок автомобильных грузоперевозок в России и выявил ключевые проблемы. Более половины представителей отрасли считают рост стоимости грузовиков, запчастей и топлива, острую нехватку водителей ключевыми проблемами для развития бизнеса грузоперевозок.

Проблему с нехваткой кадров в той или иной степени отметили 68,4% перевозчиков. Почти четверть опрошенных заявили, что им не хватает более 30% водителей, у 12,3% перевозчиков эта цифра составляет 20-30%, а у 15,2% респондентов - 10-20%. В 2023 году по этой причине грузовики простаивали в среднем 47 дней.

"Развитие автономного транспорта может частично компенсировать дефицит водителей", - подчеркнул он.

Ранее Яндекс объявил, что автономный грузовик компании совершил первую доставку груза Яндекс Маркета из Москвы в Тулу по трассе М-4 "Дон". Маркетплейс планирует сделать рейсы еженедельными - грузовики пока доставляют грузы из Москвы в Тулу днём, затем начнут ездить туда-обратно и ночью.

Главной задачей на первом этапе эксплуатации станет сбор необходимых данных для запуска полностью автономных грузовых перевозок без водителя-испытателя в салоне. Собранные данные будут использоваться для дальнейшего обучения нейросетей, которые отвечают за планирование траектории автомобиля.

Грузовик разработан подразделением автономного транспорта Яндекса на платформе китайского Shacman X6000. Это подразделение также создаёт роботов-курьеров, предназначенных для автоматизации доставки "последней мили" (до двух километров).

Автономные автомобили определяют своё положение на дороге с точностью до нескольких сантиметров при помощи информации с сенсоров - лидаров, радаров и камер, а также высокоточных карт (HD-карты), которые содержат информацию о дорожной разметке, знаках, ограничениях скорости и других элементах инфраструктуры. Информация обрабатывается в реальном времени на борту автомобиля алгоритмами машинного обучения, которые распознают окружающие объекты и препятствия и планируют маршрут.