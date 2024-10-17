Новый кроссовер MG ES5 придет на смену ZS EV

Компактный электрический паркетник представлен в заднеприводной версии. Зато батарею можно будет выбрать.

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На фото китайского минпрома этот электрокросс MG засветился еще летом, причем тогда он носил индекс S5. Но затем выяснилось, что модель переименовали в ES5. Так вот, на днях принадлежащий концерну SAIC бренд провел в Поднебесной первый показ своей новинки. Местным эксклюзивом кроссовер не будет – он появится и в других странах. Ожидается, что в линейке марки MG ES5 заменит электроверсию MG ZS. Последний паркетник, напомним, только-только перешел во второе поколение, и чисто «зеленой» модификации у него не будет.

По предварительным данным, MG ES5 построен на той же платформе, что и электрохэтч MG4. Длина паркетника равна 4476 мм, ширина – 1849 мм, высота – 1621 мм, колесная база – 2730 мм. Таким образом, по своим габаритам ES5 превзошел и родственный хэтчбек (длина – 4287 мм, расстояние между осями – 2705 мм), и кроссовер MG ZS новой генерации (4430 и 2610 мм).

Особенности внешности MG ES5 – гладкий «нос», двухэтажная головная оптика и единая плашка задних фонарей. Модные ныне выдвижные ручки дверей кроссоверу не достались. В салоне – отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, сплющенный руль и двухэтажный центральный тоннель. В списке оборудования еще заявлены беспроводная площадка для зарядки смартфона, панорамная крыша и камеры кругового обзора.

MG ES5 пока представлен с единственным электромотором, установленным на задней оси. Двигатель выдает 170 л.с. и 250 Нм. Китайцы пишут, что с места до «сотни» паркетник разгоняется за 8 секунд. Батарею можно будет выбрать, но сама марка информации пока не предоставила. По данным китайских профильных СМИ, MG ES5 предложат с аккумулятором емкостью 49,1 или 62,2 кВт*ч, запас хода в зависимости от версии – от 425 до 525 км по циклу CLTC.

На китайский рынок MG ES5 должен выйти в ноябре. Электрокроссу прочат ценник 100 000 – 150 000 юаней, что эквивалентно примерно 1,36 млн – 2 млн рублей по актуальному курсу. До других стран паркетник MG ES5, вероятно, доберется в 2025-м.