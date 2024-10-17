Ferrari готовится представить новый гиперкар F250

Ferrari готовится представить новый гиперкар, который заменит легендарную модель LaFerrari. После долгих испытаний под камуфляжем, премьера автомобиля состоится 17 октября, и фанаты бренда с нетерпением ждут этого события, так как новый флагман обещает показать потрясающие результаты.

© Ferrari

По слухам, новинка будет называться F250. В отличие от LaFerrari, эта модель, вероятно, получит гибридную установку на основе двигателя V6 вместо привычного V12. Основой для нового силового агрегата послужил гоночный мотор Ferrari 499P Le Mans, что обещает сделать автомобиль не только очень мощным, но и технологически продвинутым. Предполагается, что общая мощность силовой установки превысит 1200 лошадиных сил.

Автомобиль будет оснащён тремя электродвигателями: два будут приводить передние колёса, а третий будет встроен в трансмиссию. Это позволит машине перемещаться на электротяге, что особенно актуально для городских зон с ограничениями по выбросам. Во внешнем облике модель будет напоминать 499P, отличаясь широким кузовом и внушительным задним антикрылом, поделились журналисты SPEEDME.RU.