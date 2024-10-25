Многочисленные китайские (и немногочисленные российские) бренды не намерены отказываться от своей доли авторынка РФ. Чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей, они не только выпускают новинки, но и регулярно освежают уже привычные машины. При этом иногда объём изменений оказывается неожиданно скромным. Только за последнее время были анонсированы или уже появились в продаже новые модификации автомобилей, давно представленных в нашей стране. Это удлинённый и «очень чёрный» седаны, а также сразу три кроссовера — обновлённый, «престижный» и «флагманский».