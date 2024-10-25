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Дополненное издание: свежие версии для России

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Lada Aura. В открытом доступе оказался рекламный буклет новинки АвтоВАЗа. Она получит три исполнения — Techno, Aura Black и Aura Grey. От исходной Vesta модель отличится размерами: длина вырастет на 24,5 сантиметра. В гамме окрасок будет пять цветов — «Кориандр», «Ледниковый», «Пантера», «Платина» и «Серенада».
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Lada Aura. В открытом доступе оказался рекламный буклет новинки АвтоВАЗа. Она получит три исполнения — Techno, Aura Black и Aura Grey. От исходной Vesta модель отличится размерами: длина вырастет на 24,5 сантиметра. В гамме окрасок будет пять цветов — «Кориандр», «Ледниковый», «Пантера», «Платина» и «Серенада». 
© Motor.ru
В начальном варианте седан обретёт отделку интерьера тканью и экокожей, заднюю камеру с динамической разметкой, подогрев кресел (сзади — лишь для подушек), ветрового стекла и форсунок омывателя, 16-дюймовые литые диски, тонированные задние стёкла и медиасистему с семидюймовым дисплеем. Ещё обещаны четыре подушки безопасности, ABS, ESP, парктроники спереди и сзади, противотуманки с освещением поворотов и слежение за слепыми зонами.
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В начальном варианте седан обретёт отделку интерьера тканью и экокожей, заднюю камеру с динамической разметкой, подогрев кресел (сзади — лишь для подушек), ветрового стекла и форсунок омывателя, 16-дюймовые литые диски, тонированные задние стёкла и медиасистему с семидюймовым дисплеем. Ещё обещаны четыре подушки безопасности, ABS, ESP, парктроники спереди и сзади, противотуманки с освещением поворотов и слежение за слепыми зонами. 
© Motor.ru
Комплектации Black и Grey отличатся обивкой салона тиснёной кожей, 17-дюймовыми колёсами, десятидюймовым тачскрином и обогревом спинки второго ряда. Атмосферный 122-сильный двигатель 1.8 совмещён с вариатором. Клиренс автомобиля составит 176 миллиметров. Машина выйдет на рынок в этом году.
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Комплектации Black и Grey отличатся обивкой салона тиснёной кожей, 17-дюймовыми колёсами, десятидюймовым тачскрином и обогревом спинки второго ряда. Атмосферный 122-сильный двигатель 1.8 совмещён с вариатором. Клиренс автомобиля составит 176 миллиметров. Машина выйдет на рынок в этом году. 
© Motor.ru
Chery Arrizo 8 Ultra Black. У седана появилось «очень чёрное» издание. Декор выполнен в чёрном матовом колере: это касается и колёс. В комплектацию вошли панорамная крыша и люк.
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Chery Arrizo 8 Ultra Black. У седана появилось «очень чёрное» издание. Декор выполнен в чёрном матовом колере: это касается и колёс. В комплектацию вошли панорамная крыша и люк. 
© Motor.ru

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Ещё в перечне оснащения появились атмосферная подсветка салона, парктроники спереди, автоматическое переключение с дальнего на ближний свет, ионизация и ароматизация воздуха в салоне, электрохромное внутреннее зеркало и электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя. Число подушек безопасности увеличилось до десяти, динамиков акустики — до 12.
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Ещё в перечне оснащения появились атмосферная подсветка салона, парктроники спереди, автоматическое переключение с дальнего на ближний свет, ионизация и ароматизация воздуха в салоне, электрохромное внутреннее зеркало и электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя. Число подушек безопасности увеличилось до десяти, динамиков акустики — до 12. 
© Motor.ru
Кроме того, машина снабжена адаптивным круиз-контролем, предупреждением о возможности фронтального и заднего столкновения, экстренным автоторможением, слежением за слепыми зонами, помощником при перестроении и езде в пробке, мониторингом поперечного трафика. 1,6-литровый бензиновый турбодвигатель выдаёт 150 лошадиных сил и 275 Нм.
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Кроме того, машина снабжена адаптивным круиз-контролем, предупреждением о возможности фронтального и заднего столкновения, экстренным автоторможением, слежением за слепыми зонами, помощником при перестроении и езде в пробке, мониторингом поперечного трафика. 1,6-литровый бензиновый турбодвигатель выдаёт 150 лошадиных сил и 275 Нм. 
© Motor.ru
Jaecoo J7. Модернизированный кроссовер обрёл новые функции. В базовой комплектации появились диодная светотехника, колёса диаметром 18 дюймов, чёрная обивка потолка, подогревы ветрового стекла и форсунок омывателя, пара дисплеев для мультимедиасистемы — 10,25- и 13,2-дюймовый.
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Jaecoo J7. Модернизированный кроссовер обрёл новые функции. В базовой комплектации появились диодная светотехника, колёса диаметром 18 дюймов, чёрная обивка потолка, подогревы ветрового стекла и форсунок омывателя, пара дисплеев для мультимедиасистемы — 10,25- и 13,2-дюймовый. 
© Motor.ru
Бензиновый мотор объёмом 1,6 литра для начального исполнения дефорсирован со 186 до 150 лошадиных сил, а совмещён с семиступенчатым «роботом». Самый роскошный вариант Supreme-V оснащён «умным» полным приводом с отдельными муфтами для каждого из задних колёс: это позволило реализовать векторизацию тяги. Другие две муфты при равномерной езде отключают карданный вал ради экономии бензина.
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Бензиновый мотор объёмом 1,6 литра для начального исполнения дефорсирован со 186 до 150 лошадиных сил, а совмещён с семиступенчатым «роботом». Самый роскошный вариант Supreme-V оснащён «умным» полным приводом с отдельными муфтами для каждого из задних колёс: это позволило реализовать векторизацию тяги. Другие две муфты при равномерной езде отключают карданный вал ради экономии бензина. 
© Motor.ru
Также в наиболее дорогих модификациях предусмотрена телематика Jaecoo Connect, позволяющая удалённо управлять частью функций и добавлять в мультимедийку ряд онлайн-сервисов, в том числе Яндекс Навигатор. Наконец, топовому кроссоверу достался видеорегистратор.
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Также в наиболее дорогих модификациях предусмотрена телематика Jaecoo Connect, позволяющая удалённо управлять частью функций и добавлять в мультимедийку ряд онлайн-сервисов, в том числе Яндекс Навигатор. Наконец, топовому кроссоверу достался видеорегистратор. 
© Motor.ru

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Exeed VX Prestige. Кроссовер получил новую базовую комплектацию: её предлагают лишь с семью местами. Перечень оснащения по сравнению с более дорогим исполнением President стал скромнее.
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Exeed VX Prestige. Кроссовер получил новую базовую комплектацию: её предлагают лишь с семью местами. Перечень оснащения по сравнению с более дорогим исполнением President стал скромнее. 
© Motor.ru
Отсутствуют автозатемнение боковых зеркал, кнопка складывания заднего ряда, ионизация и ароматизация воздуха в интерьере, автопарковщик, мониторинг состояния водителя, две подушки безопасности (коленная и спереди по центру) и розетка на 12 В. Кроме того, потребуют доплаты сервисы Exeed Connect: в более богатых модификациях их предоставляют на год бесплатно.
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Отсутствуют автозатемнение боковых зеркал, кнопка складывания заднего ряда, ионизация и ароматизация воздуха в интерьере, автопарковщик, мониторинг состояния водителя, две подушки безопасности (коленная и спереди по центру) и розетка на 12 В. Кроме того, потребуют доплаты сервисы Exeed Connect: в более богатых модификациях их предоставляют на год бесплатно. 
© Motor.ru
В то же время предусмотрены колёса диаметром 20 дюймов, три крупных дисплея, 23 динамика акустики, трёхзонная климатическая установка, адаптивный круиз-контроль и так далее. 2,0-литровый турбодвигатель выдаёт 249 лошадиных сил и 385 Нм. Он совмещён с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом.
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В то же время предусмотрены колёса диаметром 20 дюймов, три крупных дисплея, 23 динамика акустики, трёхзонная климатическая установка, адаптивный круиз-контроль и так далее. 2,0-литровый турбодвигатель выдаёт 249 лошадиных сил и 385 Нм. Он совмещён с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. 
© Motor.ru
Exeed RX Flagship. Другой кроссовер марки, наоборот, обзавёлся топовым исполнением. Бензиновый 249-сильный мотор объёмом 2,0 литра совмещён с восьмиступенчатым автоматом Aisin.
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Exeed RX Flagship. Другой кроссовер марки, наоборот, обзавёлся топовым исполнением. Бензиновый 249-сильный мотор объёмом 2,0 литра совмещён с восьмиступенчатым автоматом Aisin. 
© Motor.ru
Предложены два новых колера (Галактический серый и белый Аструм) и сервисы Exeed Connect. Разгон до ста требует 8,6 секунды, паспортный расход топлива в смешанном цикле равен 8,5 литра на «сотню». Коэффициент сопротивления воздуха 0,326 назван одним из рекордных для сегмента. Появилась возможность удалённого управления частью функций, предусмотрены другие колёса.
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Предложены два новых колера (Галактический серый и белый Аструм) и сервисы Exeed Connect. Разгон до ста требует 8,6 секунды, паспортный расход топлива в смешанном цикле равен 8,5 литра на «сотню». Коэффициент сопротивления воздуха 0,326 назван одним из рекордных для сегмента. Появилась возможность удалённого управления частью функций, предусмотрены другие колёса. 
© Motor.ru

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В перечень оборудования добавлены электрорегулировка рулевой колонки по высоте и вылету, массаж для водителя и подсветка области ног. Автопарковщик снабжён помощником при езде задним ходом. Проекционный экран также слегка изменён: изображение проецируется немного дальше, и воспринимать данные во время движения теперь проще.
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В перечень оборудования добавлены электрорегулировка рулевой колонки по высоте и вылету, массаж для водителя и подсветка области ног. Автопарковщик снабжён помощником при езде задним ходом. Проекционный экран также слегка изменён: изображение проецируется немного дальше, и воспринимать данные во время движения теперь проще. 
© Motor.ru

Многочисленные китайские (и немногочисленные российские) бренды не намерены отказываться от своей доли авторынка РФ. Чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей, они не только выпускают новинки, но и регулярно освежают уже привычные машины. При этом иногда объём изменений оказывается неожиданно скромным. Только за последнее время были анонсированы или уже появились в продаже новые модификации автомобилей, давно представленных в нашей стране. Это удлинённый и «очень чёрный» седаны, а также сразу три кроссовера — обновлённый, «престижный» и «флагманский».