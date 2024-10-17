Lada вошла в пятерку самых продаваемых компакт-каров мира, обогнав Volkswagen

Lada Granta стала пятой среди самых продаваемых компактных машин мира. Аналитическое агентство Focus2move, которое исследует рынки более 160 стран, изучило продажи автомобилей длиной около 4,5 метров с кузовом седан или хэтчбек. В рейтинге лидеров оказалась российская машина — Lada Granta. С января по август 2024 года совокупные продажи «бюджетника» составили 151 192 единицы, что обеспечило ему пятое место.

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Лидером рейтинга остается Toyota Corolla. Модель выпускается в Японии с 1966 года и носит звание самого продаваемого автомобиля в истории: за всё время было реализовано около 60 миллионов экземпляров. В 2024-м Corolla разошлась в количестве 711 658 штук (+0,8 процента).

Второе место заняла Honda Civic, которая сейчас представлена в одиннадцатом поколении. Её результат — 307 286 единиц (+6,1 процента). Замыкает тройку Hyundai Elantra с 200 945 штуками (-10 процентов).

Далее следует Nissan Sentra, поднявшийся на шесть позиций, — 154 031 штука (+36,8 процента). За ним идет Granta, а следом — опустившийся на два пункта Volkswagen Sagitar с 140 772 единицами (+3,2 процента).

Самый значительный рост показал китайский BYD Destroyer 05. Его продажи взлетели на 150,6 процента, до 137 523 единиц, благодаря чему модель переместилась вверх сразу на 24 позиции. Десятое место досталось Maruti Baleno (116 315 экземпляров и -14,1 процента).

В сентябре россияне купили рекордное количество новых легковушек — 150,9 тысячи штук. Это стало лучшим результатом с мая 2021 года. Причина, по словам аналитиков, в ожидании повышения цен после роста утильсбора: россияне стремятся купить машины до подорожания.