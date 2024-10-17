Lexus представил долгожданного преемника культового LFA, который, согласно слухам, получит название LFR. После показа гоночного прототипа в версии GT3, компания представила дорожный вариант суперкара, предназначенного для обычных дорог. Модель уже продемонстрировала свои возможности на трассах в Германии и Японии, а теперь Lexus раскрывает, что готовит для массового использования.

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Прототип, несмотря на камуфляж, сохранил агрессивные черты гоночной версии, однако подвергся ряду изменений для адаптации к дорожным условиям. В передней части стандартные воздухозаборники заменили трековые элементы, а сплиттеры были упрощены. Капот стал менее агрессивным, с уменьшенными вентиляционными отверстиями, а боковые жабры исчезли. Внешний вид стал более сдержанным, но сохранил спортивный характер, отметили журналисты SPEEDME.RU.

Задняя часть автомобиля также претерпела изменения. Вместо массивного гоночного антикрыла появился более компактный спойлер, а под задними фарами добавлены новые воздухозаборники. Переработанный диффузор теперь поддерживает четыре выхлопные трубы, заменившие боковые выхлопы гоночного варианта. Даже место для третьего стоп-сигнала уступило более традиционной рамке под номерной знак.

Хотя представленная версия ещё не финальная, Lexus продолжает работу над прототипом. Изменения могут коснуться фар, зеркал и окон. Ожидается, что под капотом у модели будет новый битурбированный V8, разработанный на основе гоночной модификации. Хотя дорожная версия LFR будет менее экстремальной по сравнению с трековым вариантом, она обещает выдающуюся производительность.

Ожидается, что гоночный LFR появится на треках в 2026 году, а вслед за ним выйдет и дорожная версия, способная конкурировать с Ferrari 296 GTB и другими лидерами сегмента суперкаров.