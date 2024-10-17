General Motors отзывает модели Blazer и Equinox EV

General Motors объявила о массовом отзыве моделей Chevrolet Blazer 2025, Blazer EV и Equinox EV по США из-за серьёзной проблемы с дверными механизмами. Дефект может привести к тому, что двери автомобилей неожиданно откроются во время движения или при аварии, что представляет угрозу безопасности. К счастью, ни одна из этих машин пока не была продана и не покинула дилерские центры.

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По данным SPEEDME.RU, проблема связана с дефектными дверными фиксаторами, поставленными компанией Brano Group A.S., которые не прошли должную термообработку. Эти детали могут треснуть под нагрузкой, что приводит к внезапному открытию дверей и увеличивает риск травмирования пассажиров.

Отзыв затронул 731 автомобиль, среди которых 513 моделей Blazer, выпущенных в период с 30 августа по 6 сентября 2024 года, а также 215 Blazer EV и 3 Equinox EV, произведённых в сентябре 2024 года.

Этот случай не первый: аналогичные проблемы с дверными фиксаторами были выявлены в декабре 2023 года, но часть дефектных деталей осталась на складе в Мексике и вновь была использована. GM потребовала от дилеров замену всех неисправных фиксаторов перед передачей машин клиентам, чтобы избежать возможных рисков.