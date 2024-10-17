Porsche отзывает Taycan из-за программной ошибки

Porsche недавно представила обновлённую версию Taycan 2025, однако вскоре возникла первая проблема — отзыв автомобилей из-за неисправности камеры заднего вида. Хотя подобные случаи могут огорчать владельцев, текущий отзыв охватывает менее 200 машин и не является критическим.

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Согласно информации от Porsche, сбой в программном обеспечении системы парковки приводит к тому, что камера заднего вида может не активироваться своевременно, если водитель переключается на задний ход после обнаружения объекта перед автомобилем. Это увеличивает риск мелких аварий. По данным 32CARS.RU, проблема была зафиксирована на 183 автомобилях Taycan, произведённых в период с марта по август 2024 года.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) выявила эту ошибку во время тестирования, проведённого в августе. Porsche уже планирует решение: владельцам автомобилей будут отправлены уведомления, с рекомендацией посетить сервис для обновления программного обеспечения до конца ноября.

Этот случай не единственная проблема с Taycan. В октябре 2024 года Porsche отозвала свыше 27 тысяч автомобилей предыдущих модельных годов из-за риска короткого замыкания в батарее. Пока компания работает над системой диагностики, владельцам рекомендовано ограничить зарядку до 80%.