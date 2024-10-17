Fisker запускает сеть сервисных центров после банкротства

После длительных судебных разбирательств компания Fisker объявила о банкротстве, однако владельцы электромобилей Ocean могут вздохнуть с облегчением. Суд утвердил план, согласно которому остающиеся 3 000 SUV Ocean будут проданы, а все необходимые обновления и сервисное обслуживание будут предоставлены бесплатно в течение следующих пяти лет. Так, компания American Lease купила оставшиеся автомобили Fisker за сумму в $46,25 миллиона, что составляет около $13 900 за единицу — значительное снижение от изначальной цены в $38 999.

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Кроме того, American Lease выделила дополнительные $2,5 миллиона для помощи клиентам, что включает важные обновления программного обеспечения и техническую поддержку. Fisker также создала сеть из 23 сервисных центров по всей Северной Америке, обеспечивая владельцам доступ к услугам по ремонту, отметили журналисты 32CARS.RU.

Изначально Fisker планировала покрывать лишь стоимость запчастей для автомобилей, подлежащих отзыву из-за неисправностей, таких как проблемы с дверными ручками и тормозами. Однако Министерство юстиции США настаивало на том, что компания обязана устранять все дефекты безвозмездно, включая оплату труда.

Хотя данная ситуация предоставляет владельцам Ocean поддержку на ближайшие годы, акционеры Fisker столкнутся с новыми вызовами.