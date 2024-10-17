Ford анонсировал обновление внедорожника Bronco

Когда Ford представил шестое поколение Bronco, многие автолюбители не могли устоять перед покупкой этого культового внедорожника. Однако в 2024 году Ford исключил базовую комплектацию, в результате чего минимальная цена на модель Big Bend возросла до $41 525. Но теперь Bronco Base, похоже, возвращается.

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В интернете появились скриншоты и фотографии прайс-листа на Bronco 2025 года. Хотя точные цены пока неизвестны, ожидается, что базовая модель станет более доступной. Следует отметить, что выпуск комплектации Base запланирован на более поздний срок, так что ее не удастся купить сразу. Как и раньше, покупатели смогут выбрать семиступенчатую механическую коробку и 2.3-литровый двигатель EcoBoost, в то время как вариант с 2.7-литровым V6 и 10-ступенчатым автоматом остается под вопросом.

Журналисты 32CARS.RU отметили, что одним из главных преимуществ является возможность заказа пакета Sasquatch. Это позволит даже самой базовой версии Bronco оснастить 35-дюймовыми шинами Goodyear Wrangler MT, улучшенной подвеской и блокировкой дифференциалов. Однако данный пакет стал дороже: в 2024 году его стоимость начинается от $8 460.

Также в модельный ряд 2025 года добавлены новые комплектации и цвета, включая Stroppe Edition и Free Wheeling Package для Big Bend, а также новые кузовные оттенки: Desert Sand, Marsh Gray и Ruby Red Metallic. Некоторые прежние цвета, такие как Race Red и Cactus Gray, больше не будут доступны.

Пока ожидается информация о цене Bronco Base 2025, конкуренция с Jeep Wrangler Sport продолжит оставаться ожесточенной.