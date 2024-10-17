Фабрика General Motors в Бразилии возвращается к работе после 27 дней простоя

Фабрика General Motors в Граватаи, штат Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия, возобновила работу 14 октября после 27-дневной приостановки, начавшейся 16 сентября. На этом заводе производятся популярные модели Chevrolet Onix и Onix Plus.

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Хотя официальной информации от GM по поводу остановки нет, предполагается, что она была связана с подготовкой к выпуску новой модели. С 2026 года завод в Граватаи, скорее всего, начнет производство третьей, пока не названной модели, которая станет дополнением к линейке Onix. Ожидается, что это будет компактный кроссовер, который займет промежуточное место между моделями Onix и Tracker.

По данным SPEEDME.RU, новый кроссовер будет построен на платформе GEM, как и другие автомобили марки, однако его размеры будут несколько иными. Для сравнения, длина Tracker составляет 4 270 мм, а колесная база — 2 570 мм, в то время как Onix имеет длину 4 163 мм и колесную базу 2 551 мм. Новый автомобиль будет находиться между этими моделями и сможет конкурировать с такими автомобилями, как Fiat Pulse, Renault Kardian и предстоящий Volkswagen A0-SUV.

Кроме того, Chevrolet недавно объявила об инвестициях в размере 1,2 миллиарда реалов в завод в Граватаи. Эти средства будут направлены на разработку нового кроссовера и обновление моделей Onix и Onix Plus, которые уже проходят испытания в Бразилии. Также в планы компании входит постепенная электрификация 1,0-литрового турбомотора с применением мягкогибридной технологии.