Dacia снизила цену на электромобиль Spring Essential

Dacia Spring занимает одну из ведущих позиций среди бюджетных электромобилей в Европе, и в Бельгии его можно приобрести по особенно привлекательной цене. Модель Dacia Spring Essential доступна за 10 590 евро (примерно 1,12 млн рублей), что почти в два раза меньше, чем в Нидерландах, где цена достигает €18 950 (около 2 млн рублей по текущему курсу).

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Снижение стоимости в Бельгии связано с особенностями комплектации Essential, которая менее оснащена по сравнению с более дорогими версиями. Например, в этой модификации отсутствует кондиционер, в передних сиденьях нет карманов для мелочей, а передний бампер выполнен в черном цвете без дополнительных элементов отделки. Также у модели доступны только два цвета кузова: стандартный белый и дополнительный за 500 евро (53 тыс. рублей).

Тем не менее, Dacia Spring остается привлекательным вариантом для тех, кто хочет познакомиться с электромобилями, не тратя лишние деньги на дополнительные опции. В Бельгии также доступна более оснащенная версия Expression, цена которой начинается с 12 290 евро (1,3 млн рублей) — все еще значительно ниже цен в соседних странах. Однако такие выгодные предложения действуют только до конца октября, отметили журналисты 32CARS.RU, благодаря специальной программе «EcoSmart-премия» от Dacia.