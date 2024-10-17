Toyota анонсировала перезапуск Celica

Toyota готовит к релизу возвращение своего знаменитого спортивного автомобиля — Celica. Почти два десятилетия спустя после завершения производства последнего поколения, слухи о возвращении этой культовой модели становятся все более распространенными. Ожидается, что новое поколение Celica может дебютировать в 2026 году, а концептуальная версия будет представлена на Токийском автосалоне в январе 2025 года.

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В отличие от других спортивных моделей Toyota, таких как Supra и GR86, которые разрабатывались в партнерстве с другими производителями, новая Celica, скорее всего, будет полностью независимым проектом. Под капотом ожидается установка 2,0-литрового турбированного мотора с мощностью около 395 л.с., что обещает выдающуюся динамику. Также предполагается, что Celica предложит полный привод и выбор между 6-ступенчатой механической и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Toyota нацеливается сделать новую Celica более премиальной, ориентируясь на такие автомобили, как Audi Quattro, с акцентом на современные технологии, отметили журналисты SPEEDME.RU. Однако остается неопределенной судьба модели на европейском рынке, что вызывает у фанатов определенные опасения. В любом случае, возвращение этой легендарной модели обещает стать одним из самых ожидаемых событий в мире спортивных автомобилей.