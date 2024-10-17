В России участились штрафы за неправильное использование противотуманных фар

В России наблюдается рост числа случаев, когда водители получают неожиданные штрафы за неправомерное использование противотуманных фар. Хотя эти фары созданы для повышения видимости в сложных погодных условиях, многие автомобилисты включают их без реальной необходимости, что может привести к штрафу в размере 500 рублей. Об этом сообщили в ГИБДД, предоставив дополнительные разъяснения.

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Противотуманные фары предназначены для использования в условиях сильного тумана, дождя или снегопада. Однако немало водителей включает их и в ясную погоду, думая, что это поможет улучшить видимость или придаст автомобилю более спортивный вид. Но такое поведение нарушает правила дорожного движения и может повлечь за собой административные меры.

Яркие противотуманные фары могут создавать помехи другим участникам дорожного движения, особенно ночью, что увеличивает риск возникновения аварийных ситуаций. Поэтому власти усиливают контроль за правильным использованием данных осветительных приборов.

Водителям рекомендуется включать противотуманные фары только в условиях плохой видимости и отключать их, когда погода нормализуется. Также стоит регулярно проверять функционирование фар, чтобы предотвратить их автоматическое включение при старте автомобиля, отметили журналисты 32CARS.RU.