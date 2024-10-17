У новых Ram 1500 Classic отлетают боковые зеркала с подогревом

Stellantis объявила о старте двух масштабных отзывных кампаний для владельцев пикапов Ram 1500 Classic, выпущенных в период с 2020 по 2023 год. Основной причиной отзыва стали стекла боковых зеркал с подогревом, которые могут отваливаться. Эта проблема касается автомобилей, оборудованных специальными зеркалами Mopar для буксировки прицепов. Неисправность была выявлена еще в июле 2023 года, и после тщательного анализа компания поняла, что необходимы меры для ее устранения.

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Владельцы Ram 1500 Classic получат возможность безвозмездно заменить неисправные стекла, которые не обеспечивают надежное крепление. По данным 32CARS.RU, уведомления о предстоящей замене будут отправлены клиентам с 5 по 6 декабря 2024 года, а сама процедура будет осуществляться в официальных сервисных центрах.

В отзывах участвуют 31 676 автомобилей, проданных на рынке США, а также 13 119 запасных частей, изготовленных в период с августа 2020 года по апрель 2023 года. Эта проблема не только угрожает безопасности на дороге, но и создает неудобства для водителей из-за ухудшенной видимости.