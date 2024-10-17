BMW объединяет дизайн для бензиновых и электрических моделей

BMW объявила о том, что новые автомобили с бензиновыми двигателями будут выполнены в том же стиле, что и электрические модели из линейки Neue Klasse. Это значит, что различия между бензиновыми и электрическими версиями будут минимальными, как в визуальном, так и в дизайнерском плане. Концепции Vision Neue Klasse и Vision Neue Klasse X уже демонстрируют минималистичный подход с элементами классического дизайна BMW.

© BMW

Адриан ван Хойдонк, ведущий дизайнер компании, отметил, что новая стилистика будет применяться ко всем моделям, независимо от типа используемого двигателя. Подтверждением этого стали наблюдения за прототипом нового BMW X5, который сочетает в себе элементы Neue Klasse и при этом оснащён выхлопной трубой, что вызвало некоторую путаницу среди фанатов марки.

Таким образом, все будущие модели BMW будут следовать единой дизайнерской концепции, независимо от того, работают ли они на бензине или электричестве. Ожидается, что серийные версии концептов будут немного меньше по размерам, но все ключевые дизайнерские элементы будут сохранены, отметили журналисты 32CARS.RU.