Первую музыкальную дорожку на М-11 засняли на видео

На федеральной трассе М-11 «Нева» в рамках эксперимента нанесли музыкальную разметку. Речь идет о поперечных шумовых полосах с музыкальным эффектом, сообщает «Автодор» в Telegram-канале.

Водители, проезжая на 653 километре автодороги с разрешенной скоростью, будут слышать фрагмент композиции «Калинка-Малинка».

Благодаря такой разметке безопасность дорожного движения улучшится, отметили в госкомпании. В частности, она не даст водителю заснуть за рулем, а также поможет соблюдать скоростной режим — ведь прослушать мелодию можно, только соблюдая разрешенную скорость движения.

Ранее председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко отмечал, что специалисты постоянно работают над повышением безопасности на дорогах.