Вспоминаем неоднозначный Chevrolet Corvette C3 1980 года

За эти годы мы видели действительно сомнительные Chevrolet Corvette, но эта модель 1980 года может оказаться одной из самых спорных, с которыми мы когда-либо сталкивались.

© Carakoom

Автомобиль выставлен на продажу в Банкер-Хилл, Западная Вирджиния, с запрашиваемой ценой $8000 (775 тысяч рублей). Нет никакой информации о том, на ходу он или нет. Однако фотографии показывают, что он был подвергнут некоторым весьма сомнительным модификациям, включая добавление деталей от более современного Corvette C7.

Модификации начинаются с носа, который был вытянут благодаря кастомному бамперу. В него интегрирована пара фар от Corvette C7, хотя это могут быть неоригинальные детали.

Уникальную переднюю панель дополняет новый капот с большим вырезом, из которого торчит двигатель. По-видимому, двигатель — это один из 350-кубовых V8 Chevy small-block, в котором, как утверждается, установлено «много дополнительных деталей». Продавец признает, что «не очень разбирается в машинах».

Но странности не заканчиваются спереди. Множество странных штрихов было сделано и в задней части автомобиля. Тут мы видим задние фонари от того же Corvette C7, которые совершенно не подходят к C3. Также был установлен новый задний спойлер и пара дешевых на вид светодиодных фонарей заднего хода.

Продавец не предоставил никаких фотографий салона автомобиля, но утверждает, что в нем есть новые ковры и он продается со съемными панелями крыши и фиксированной жесткой крышей. Что это значит, тайна, покрытая мраком.