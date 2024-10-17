Раскрыты подробности о новом Xcite X-Cross 8

Бренд Xcite, авто под которым выпускаются на "Автозаводе Санкт-Петербург" (бывший Nissan), готовится к премьере флагманского кроссовера X-Cross 8. Он может выйти на рынок до конца октября, но уже известно, как будет выглядеть новинка: канал "Русский автомобиль" опубликовал фото фронтальной части Xcite X-Cross 8.

© Российская Газета

Предполагается, что силовой агрегат X-Cross 8 будет представлен 150-сильным турбомотором 1.6 литра в паре с 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. В отличие от младшего X-Cross 7 флагман получит полноприводные версии и панорамную крышу.

Ранее стало известно, что в основе Xcite X-Cross 8 лежит кроссовер C-класса от китайского технологического партнёра. Ориентировочные габариты: длина - 4,7 метра, колёсная база - около 2,71 метра.

Цена на Xcite X-Cross 7 стартует от 2,5 млн рублей, поэтому можно предположить, что новинка будет стоить 2,8-3 млн рублей.